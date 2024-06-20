إسبانيا في قمة «ثأرية» أمام إيطاليا

يشهد دور المجموعات في كأس أوروبا 2024 في كرة القدم أقوى مبارياته على الورق اليوم في غلزنكيرشن بألمانيا، عندما تلتقي إيطاليا حاملة اللقب مع إسبانيا للمرة الخامسة توالياً في البطولة القارية، فيما تسعى إنجلترا الحالمة بلقب قاري أول إلى تحقيق فوزها الثاني عندما تلاقي الدنمارك في فرانكفورت.

وفي المجموعة الثانية تسعى إسبانيا وإيطاليا إلى البناء على انتصارهما في الجولة الأولى، بعد أن قلبت إيطاليا تخلفها أمام ألبانيا إلى فوز 2-1، وفوز إسبانيا على كرواتيا بثلاثية نظيفة.

وتعتبر المباراة ثأرية بالنسبة لإسبانيا التي خسرت من إيطاليا في النسختين الأخيرتين، 2-صفر في ثمن نهائي 2016، ثم بركلات الترجيح في نصف نهائي نسخة 2020، لكن إسبانيا تغلبت على إيطاليا برباعية نظيفة في نهائي نسخة 2012 بعد أن تعادلتا 1-1 في دور المجموعات، كما التقتا في ربع نهائي 2008 عندما فازت إسبانيا بركلات الترجيح. وتوجت إسبانيا باللقب ثلاث مرات، كان آخرها عام 2012، وهي تتساوى في الرقم القياسي مع ألمانيا. وفي 40 مواجهة بين الطرفين، فازت إسبانيا 13 مرة مقابل 11 فوزاً لإيطاليا.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الثالثة، يتعين على مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت الباحث عن فوزه الثاني توالياً أن يحل معضلة أفضل مركز لفيل فودن، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، والذي فشل في تكرار عروضه الرائعة مع فريقه سيتي لمنتخب بلاده. ويعاني فودن مع إنجلترا بسبب لعبه في الجناح الأيسر، بينما مع سيتي يلعب كصانع ألعاب وأحياناً في الجهة اليمنى. وضمن المجموعة نفسها تلعب صربيا التي خسرت لقاءها الأول أمام إنجلترا، أمام سلوفينيا التي تعادلت 1-1 مع الدنمارك.

. مدرب إنجلترا ساوثغيت مطالب بإيجاد حل لأفضل مركز لنجمه الشاب فيل فودن.