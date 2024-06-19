فراتيزي بديلا مع إنترميلان.. وأساسي مع منتخب إيطاليا

يمثل دافيدي فراتيزي مفارقة قبل مواجهة إسبانيا غدا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس أوروبا في كرة القدم: فلاعب الوسط الدفاعي هو أفضل هدّاف في صفوف المنتخب الإيطالي منذ وصول لوتشانو سباليتي على رأس الإدارة الفنية للأتزوري ويتمتع بوضع لاعب أساسي خلافاً لحالته مع ناديه، وهو ما قام به اللاعب خلال لقاء ألبانيا والذي فازت به إيطاليا 2-1.

ولعب في عشر مباريات من أصل 11 مباراة في عصر سباليتي، مما جعله اللاعب الأكثر استخدامًا بالتساوي مع جاكومو راسبادوري (نابولي) وفيديريكو دي ماركو (إنتر). وهو منذ أغسطس الماضي أفضل هداف في صفوف المنتخب الإيطالي الذي يبحث عن هداف معتمد، وذلك بتسجيله أربع مرّات، بينها ثنائية حاسمة في مرمى أوكرانيا (2-1) في تصفيات العرس القاري في سبتمبر 2023 في أول ظهور لسباليتي.

ولا جدوى من توقع أن ينتقد فراتيزي المولود في العاصمة روما والذي خاض 42 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، معظمها كبديل، وسجل ثمانية أهداف، مدرّب ناديه سيموني إنزاغي. وأعير من ساسوولو إلى الدوري الثانية -قبل أن يتوّج بطلاً لإيطاليا في موسمه الأول مع إنتر، لم يكن فراتيزي يتمتع بالمشوار الواضح الذي كان يتمتع به باريلا شريكه في خط الوسط. بعد أن بدأ مسيرته في فرق الشباب في لاتسيو، ثم قضى فترة مع منافسه اللدود روما، غادر فراتيزي العاصمة الإيطالية في عام 2017 للانضمام إلى نادي ساسوولو الذي يحتل منتصف ترتيب الدوري الإيطالي.

بعد ذلك، كان عليه التحلي بالصبر: تمت إعارته لثلاثة مواسم متتالية لأندية الدرجة الثانية (أسكولي، إمبولي، مونتسا)، قبل أن يعود إلى ساسوولو حيث لعب موسمين كاملين ولفت أنظار إنتر الذي انضم إلى صفوفه في يوليو الماضي على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء (22 مليون يورو). قال بشأن مواجهة الغد ضد إسبانيا في ما يشبه نهائي المجموعة الثانية، "يتعين علينا أن نعرف كيف نعاني ونلعب كفريق، لأنهم أقوى منا على المستوى الفردي".