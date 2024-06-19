أخبار سريعة..

مشاجرة تنتهي بخلع كتف صحافي برتغالي

أصيب صحافي برتغالي بجروح بعد مشاجرة مع مشجعي كرة القدم أمام الفندق الذي يقيم به منتخب البرتغال أول من أمس. ودفع مشجعون نونو بيريرا الصحافي لدى شبكة تلفزيون «إس آي سي» البرتغالية بقوة، حيث اصطدم بعمود، دون أن يتم الكشف عن سبب الواقعة. وأصيب بيريرا بخلع في الكتف وتم نقله إلى المستشفى. وفي أعقاب الحادث قرر المنظمون والاتحاد البرتغالي أنه «في المستقبل يجب إبعاد الصحافيين عن الجماهير، والعمل داخل المنطقة المخصصة للاعبين وتنظيم البطولة».

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