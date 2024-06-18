الإصابة تحرم كرواتيا من خدمات لاعب مهم

يفتقد المنتخب الكرواتي خدمات لاعب الوسط نيكولا فلاسيتش في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بعد خوضه مباراة واحدة فقط بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

ويأتي ذلك قبل خوض المنتخب الكرواتي مباراته المهمة ضد ألبانيا في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالدور الأول للمسابقة المقامة حاليا بألمانيا غدا الأربعاء.

وقال فلاسيتش: "اشعر بأسف شديد، لأن هذه الإصابة تمنعني من مساعدة الفريق. لكني اثق في الفريق وسأكون الآن من أكبر مشجعيه".

وبحسب بيان للاتحاد الكرواتي لكرة القدم، تعرض لاعب خط الوسط للإصابة أثناء التدريب.

ويقبع منتخب كرواتيا في ذيل ترتيب المجموعة بلا نقاط، عقب تعرضه لخسارة قاسية صفر / 3 أمام إسبانيا في الجولة الأولى للمجموعة، التي تضم أيضا منتخب إيطاليا (حامل اللقب)، يوم السبت الماضي.