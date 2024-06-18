مانشستر سيتي يصطدم بتشيلسي في افتتاح الدوري الإنجليزي

يستهلّ مانشستر سيتي حامل اللقب في أربعة مواسم متتالية برقمٍ قياسيّ، الدوري الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2024-2025 بمواجهة تشلسي خارج أرضه في المرحلة الأولى التي تنطلق الجمعة في 16 أغسطس المقبل، وفقاً للروزنامة التي نُشرت الثلاثاء.

وسيلعب سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، بمواجهة مساعده السابق الإيطالي إنتسو ماريسكا الصاعد مع ليستر سيتي من الـ"تشامبيونشيب" والذي خلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، على ملعب ستامفورد بريدج في 18 أغسطس.

ويستضيف مانشستر يونايتد المتوّج بلقب الكأس على ملعبه أولد ترافورد، فولهام في افتتاح المرحلة.

بدوره، يلعب أرسنال الوصيف للموسم الثاني توالياً مباراته الأولى بمواجهة ولفرهامبتون، فيما يحلّ ليفربول الثالث الذي عيّن الهولندي أرنه سلوت مدرباً خلفاً للألماني يورغن كلوب، ضيفاً على إيبسويتش تاون العائد بعد 22 عاماً.

ويعود ليستر سيتي إلى الدوري بعد غيابه لموسمٍ واحد والذي لم يُعيّن مدرباً بعد بدلاً من ماريسكا، في مواجهةٍ أولى على أرضه مع توتنهام في 19 آب/أغسطس.

بدوره، يقود الألماني فابيان هورتسيلر أصغر مدرب لنادٍ في الدوري الإنجليزي بعمر الحادية والثلاثين، برايتون أمام إيفرتون على ملعب الأخير، فيما يلتقي وست هام بقيادة مدربه الجديد الإسباني خولن لوبيتيغي على أرضه مع أستون فيلا.