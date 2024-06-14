كروس يبدأ رحلة الوداع من منزله.. لقب يورو 2024 يغازل أسطورة ألمانيا

تقص ألمانيا وإسكتلندا شريط افتتاح كأس أمم أوروبا بمباراة ترسم بداية نهاية مسيرة توني كروس الذي سيخوض أول مباراة في سلسلة ختام 17 موسماً أثبت خلالها أنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العقدين الماضيين.

ويستعد كروس لتوديع كرة القدم تحديداً من المكان الذي كان يوماً ما منزله وهو ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ حيث نشأ في مدرسة الناشئين الخاصة بالعملاق "البافاري" ولعب أول مباراة كمحترف بقميصه. ستكون ثلاث مباريات على الأقل (تتضمن مواجهة المجر وسويسرا)، لكنه سيكون فشلاً مزرياً إذا خرجت ألمانيا من دور المجموعات.

واعتباراً من الجمعة، عندما يطلق الحكم كليمون توربان صافرة بداية المباراة، ستكون كل كرة يلمسها توني كروس خطوة أخرى عداً تنازليا على انتهاء كرة القدم الممتعة بالنسبة لجمهور منتخب ألمانيا، وكان سبقه في وداع كروس جمهور ريال مدريد إثر التتويج بدوري الأبطال على حساب بروسيا دورتموند.

كتب كروس نهاية سعيدة مع "الميرينغي"، فاز بـ"التشامبيونز" للمرة السادسة ووضع اسمه رفقة ناتشو ومودريتش وكارباخال وخينتو كأكثر لاعبين حققوا تلك البطولة. ويتمنى الآن إضافة كأس أمم أوروبا إلى خزانة ألقابه، البطولة التي لا تزال تعانده.

ولعل الحاجة لرفع كأس اليورو والفوز بكل شيء، مع المدرب يوليان ناغلسمان، هي ما دفعت كروس للعودة إلى الـ(مانشافت) بعد ثلاثة أعوام من إعلان اعتزاله اللعب الدولي (في الثاني من يوليو 2021). لذا فإن عودته تبث بصيصاً من الأمل بالنسبة لفريق يعاني توالي الإحباطات منذ فوزه بكأس العالم في مونديال البرازيل 2014.

غادر المنتخب الألماني مبكراً للغاية من دور المجموعات كأس العالم مرتين متتاليتين في روسيا 2018 وقطر 2022، بينما ودع النسخة السابقة من كأس أمم أوروبا من ثمن النهائي، لذلك يحتاج الفريق الذي يقوده ناجلسمان منذ نحو تسعة أشهر خلفاً لهانزي فليك إلى استعادة مكانته في كرة القدم الدولية ومنح كروس وداعاً يليق به.

ومع عودة كروس، أجرى ناغلسمان تعديلات جذرية في خط الوسط وزرع روبرت أندريتش محور ارتكاز ضروري لتوفير التوازن في المنتخب. وسيكون لاعب باير ليفركوزن الذي لم يستدع إلى المنتخب الألماني حتى بلغ 29 عاماً رفيق لاعب ريال مدريد السابق. سيشهر أحدهما الريشة والآخر السيف كي يضيفا إلى المانشافت جودة وقوة.

لكن كروس لن يكون وحده بطل مجموعة ناغلسمان، فهناك أيضاً إلكاي غندوغان البارع في التسديدات، وأنطونيو روديغر صخرة الدفاع، وكذلك العناصر الواعدة مثل الجناحين جمال موسيالا وفلوريان فيرتس. في حين تحوم الشكوك حول مركز حراسة المرمى بسبب عدم ثبات مستوى مانويل نوير، بينما تأكد في الساعات الأخيرة غياب ألكسندر بافلوفيتش بعد تعرضه لالتهاب في اللوزتين، واستدعي بدلاً منه إيمري تشان.

على الجانب الآخر، لا يرغب الفريق البريطاني في أن يكون ضيف شرف على حفل كروس في أليانز أرينا. فالفريق الذي تولى إدارته ستيف كلارك منذ 2019 عاد إلى الأضواء نسبيا بعد عقود من الغياب عن البطولات الكبرى، فتمكن من التأهل إلى أمم أوروبا السابقة بعد اختفاء 22 عاماً من المراحل النهائية وكرر الإنجاز بتأهله إلى نهائيات يورو 2024 في ألمانيا.

وستعمل إسكتلندا على الاستفادة لأقصى درجة ممكنة من أسلحتها التي تتمثّل في فريق يتمتع بلياقة بدنية مرتفعة ويجيد تنفيذ الكرات الثابتة ويضم عناصر لا يستهان بها مثل سكوت ماكتوميناي وجون ماكجين، كما أن أندرو روبرتسون الذي أصيب في الكاحل، وبول تييرني، يساهمان بقوة في الفريق الذي خسر في الساعات الأخيرة ليندون دايكس وهو المهاجم الأبرز والذي تم بدلاً منه استدعاء تشي آدامز رغم أن الأخير ليس مهاجماً صريحاً.

ووضعت كتيبة كلارك هدفاً واضحاً نصب عينيها ألا وهو التأهل للمرة الأولى في تاريخ إسكتلندا إلى الأدوار الإقصائية. ولم يتمكن المنتخب البريطاني من تحقيق ذلك خلال مونديال سويسرا 1954، ولا ألمانيا 1974، ولا الأرجنتين 1978، ولا إسبانيا 1982، ولا المكسيك 1986، ولا إيطاليا 1990، ولا فرنسا 1998. كما لم يتجاوز الأسكتلنديون دور المجموعات في نسخ السويد 1992 وإنجلترا 1996 وأوروبا 2020.

التشكيل المتوقع للفريقين:

ألمانيا: نوير، كيميش، روديغر، تا، ميتلشتات، أندريتش، كروس، موسيالا، جندوجان، فيرتس، هافرتس.

إسكتلندا: جان، رالستون، هندري، هانلي، تييرني، روبرتسون، ماكتومناي، جيلمور، ماكجريجور، ماكجين، آدامز.