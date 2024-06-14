مولر يترك رسالة غير متوقعة إلى كين فور وصوله ألمانيا

كشف النجم الإنجليزي المخضرم هاري كين، أن زميله في فريق بايرن ميونخ، توماس مولر، ترك له رسالة تمنى له فيها التوفيق قبل "يورو 2024"، التي تنطلق بألمانيا الجمعة.

وكشف كين عن فحوى رسالة مولر، الذي حذره فيها من الطقس في ألمانيا، مشيراً في الوقت ذاته أن الجماهير الألمانية الآن "معجبة به " وبالمنتخب الإنجليزي.

ويواصل منتخب إنجلترا استعداداته لمباراته الافتتاحية في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، أمام منتخب صربيا بمدينة جيلسنكيرشن، الأحد المقبل، في معسكره التدريبي بمدينة بلانكنهاين، بينما يقيم في نفس الفندق الذي مكث به نظيره الألماني قبل أسبوعين.

ويعود كين لألمانيا بعدما قضى موسمه الأول في بايرن ميونخ، الذي انضم لصفوفه، قادماً من توتنهام هوتسبير الإنجليزي الصيف الماضي.

ورغم أن كين (30 عاماً) لم يتوج بأي لقب مع بايرن في الموسم المنصرم، فإنه أحرز 44 هدفاً في 45 مباراة لعبها مع ناديه بجميع المسابقات.

وأوضح كين أن مولر، زميله في الفريق البافاري، ترك له رسالة شخصية عند الخروج من الفندق، حيث يسعى المنتخب الإنجليزي للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما صعد للمباراة النهائية في النسخة الماضية للبطولة.

وصرح كين: "ترك لي تومي رسالة صغيرة، لأنهم كانوا هنا قبل أسبوعين فقط".

وأضاف: "لقد أبلغني بأن ملعب الغولف رائع، لكن الطقس لم يكن جيداً، تبدو الأمور على ما يرام، والفندق مذهل، والتواجد في ألمانيا هو بمثابة موطن آخر بديلاً عن موطنك الأصلي".

ويعتقد كين أن وصوله إلى بافاريا أدى أيضاً لزيادة ولع بعض الألمان بفريق المدرب غاريث ساوثغيت، حيث قال: "كان الاستقبال الذي حظيت به منذ أن كنت في بايرن لا يصدق، ومنذ أن كنت في الفندق، جاء بعض الموظفين وحرصوا على تقديم التحية لي".

وأوضح كين في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "لا أقول إنهم يريدون فوز إنجلترا، لكن أعتقد أنهم معجبون بنا وأن هذا أمر رائع ".

ويعتبر كين هو الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا بعدما سجل 63 هدفاً في 91 مباراة مع منتخب "الأسود الثلاثة".

ويستعد كين لتحطيم رقم قياسي آخر عندما يقود المنتخب الإنجليزي في ملعب (فيلتينس أرينا)، ليصبح أول لاعب يحمل شارة قيادة الفريق في 4 بطولات كبرى.

وأوضح كين: " أن أكون قائداً لمنتخب إنجلترا وأقود اللاعبين، هو على الأرجح أعلى تقدير يمكن أن أحصل عليه كلاعب، ولن أعتبر ذلك أمراً مفروغاً منه مطلقاً".

وتابع: "هذا الشعور هو حقاً فريد من نوعه، إنه لشرف كبير أن أقوم بذلك للمرة الرابعة، لقد خضنا سوياً الدورين قبل النهائي والنهائي وكذلك دور الـ8، لذلك آمل أن نصل إلى النهاية ونواصل تحقيق الانتصارات".

وشدد: "عشنا بعض اللحظات الجيدة حقاً، وحظيت شخصياً ببعض اللحظات الجيدة بالفعل، ولكن في النهاية نحن هنا للتتويج بكأس الأمم الأوروبية، وآمل أن يكون هذا ما يمكننا القيام به".

واختتم كين حديثه قائلاً: "من المأمول أن يستمر معسكرنا لمدة 4 أو 5 أسابيع، مع مرور الأيام، تبدأ في الشعور ببعض التوتر، والاستعدادات وتشاهد المباراة الافتتاحية، ألمانيا ضد اسكتلندا، وعندها تبدأ الأمور بالفعل، ولكن في الوقت الحالي، الجميع هادئ ومتحمس للغاية".

وكان جون ستونز، مدافع منتخب انجلترا، منح دفعة قوية للفريق، بعدما عاد للتدريبات في وقت سابق، اليوم الخميس، عقب تعافيه من المرض.