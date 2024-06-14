الزمالك يستبعد 10 لاعبين من مواجهة سيراميكا.. شيكابالا على رأس القائمة
استبعد الجهاز الفني لنادي الزمالك 10 لاعبين عن مواجهة سيراميكا، والمقرر لها مساء غد الجمعة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.
وذكر المركز الإعلامي للزمالك، الخميس، أن الفريق يفقد جهود 7 لاعبين للإصابة وهم:
محمود عبد الرازق "شيكابالا"
محمود حمدي "الونش"
أحمد فتوح
أحمد حمدي
سيف الدين الجزيري
مصطفى الزناري
محمد عاطف
بينما يغيب 3 لاعبين لتأخرهم في العودة إلى القاهرة بعد المشاركة مع منتخبات بلادهم، وهم: البنيني سامسون أكينيولا، والأوغندي ترافيس موتيابا والفلسطيني ياسر حمد.
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