دورتموند يعلن رحيل مدربه إدين ترزيتش

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني وصيف بطل أوروبا في كرة القدم، رحيل مدربه إدين ترزيتش من منصبه اليوم. وقال ترزيتش لموقع النادي الرسمي "اعزائي أنصار بوروسيا دورتموند، على الرغم من ان الأمر يُشعرني بألم شديد، لكني ارغب في أن أقول لكم اليوم بأني قررت ترك بوروسيا دورتموند". وأضاف "قيادة هذا النادي الكبير الى احراز كأس ألمانيا ومؤخرا بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا كان شرفاً كبيراً لي".

وتابع "بعد نهائي دوري الابطال مباشرة، طلبت الاجتماع بمجلس الادارة لأنه كان لدي شعور بأنه بعد قضاء 10 مواسم في صفوف النادي، يتعين تواجد شخص آخر مع بداية جديدة". وبحسب الصحف المحلية، فان مساعد ترزيتش، نوري شاهين مرشح للحلول مكانه.