السماح للاعب بيراميدز المصري الشيبي بالمشاركة في المباريات رغم قرار إيقافه

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، يحق له المشاركة في المباريات بشكل طبيعي لحين الفصل في الاستئناف الذي تقدم به بشأن إيقافه ست مباريات.

وأشار المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء إلى أن الشيبي تقدم باستئناف على عقوبة ايقافه لمدة 6 مباريات للجنة الاستئناف، وبناء عليه سيتم إيقاف تنفيذ العقوبة ويحق للاعب المشاركة مع ناديه لحين الفصل في الأمر.

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر إيقاف الشيبي 6 مباريات بسبب لجوئه للقضاء المدني في واقعة تعدي حسين الشحات لاعب الأهلي المصري عليه خلال مباراة الفريقين في ختام النسخة الماضية لمسابقة الدوري المصري.