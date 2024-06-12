نجم إسبانيا يصطحب كتبه المدرسية أثناء مشاركته في يورو 2024.. يامال يؤدي واجباته خلال البطولة

يعيش لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال حلم المشاركة في كأس أمم أوروبا، المزمع انطلاقته بعد أيام قليلة في ألمانيا.

غير أن صحيفة آس الإسبانية كشفت أن الدولي الإسباني الواعد يخوض منافسات يورو 2024، وهو مثقل بالواجبات المدرسية، ويحضر إلى جانب تداريب "لاروخا" دروساً عن بعد.

وقالت الصحيفة نقلاً عن لامين يامال إنه أحضر معه الواجبات المنزلي لبطولة أمم أوروبا.

وقال اللاعب البالغ 16 عاماً: "أحضرت واجبي المنزلي لليورو لأنني في السنة الرابعة من ESO".

وتابع: "لدي دروس عبر الإنترنت ولا بأس. أتمنى أن لا يبقى معي المعلم".

ومن المنتظر أن يصبح لامين يامال أصغر لاعب يشارك في بطولة أمم أوروبا في حال شارك في مباراة منتخب إسبانيا أمام كرواتيا.