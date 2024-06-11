خسارة قاسية للمنتخب السوري.. وهذا موقفه من التأهل لكأس العالم

مُنيت سوريا بخسارة ساحقة على أرض اليابان 0-5، فباتت آمالها ضئيلة بالتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026 في كرة القدم، الثلاثاء في هيروشيما.

وتجمّد رصيد "نسور قاسيون" عند 7 نقاط من 6 مباريات في الجولة السادسة الأخيرة من تصفيات المجموعة الثانية من الدور الثاني، مقابل 6 لكوريا الشمالية التي باتت بحاجة الى التعادل في وقت لاحق أمام ميانمار المتواضعة ومتذيلة الترتيب دون أي فوز، لتلحق باليابان إلى الدور الثالث وبالتالي إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

وكانت سوريا فوّتت فرصة حسم تأهلها الذي كان سيتحقق بالتعادل بخسارتها أمام كوريا الشمالية في لاوس 0-1 بهدف قاتل.

وبسطت اليابان سيطرتها منذ بدايتها في المباراة الأولى المقامة في هيروشيما منذ عشرين سنة، وسجّلت ثلاثية في الشوط الأول حملت توقيع أياسي أويدا مهاجم فينورد الهولندي (13)، ريتسو دوان جناح فرايبورغ الألماني (19) والمدافع ثائر كروما (21 خطأ في مرمى فريقه).

وفي الثاني، تابعت اليابان هوايتها مضيفة هدفين عن طريق يوكي سوما (73 من ركلة جزاء) وتاكومي مينامينو جناح موناكو الفرنسي (85).

وكانت اليابان التي حققت العلامة الكاملة والطامحة للتأهل مرة ثامنة توالياً إلى كأس العالم، فازت بالنتيجة عينها ذهاباً في جدّة السعودية، رافعة رصيدها إلى 24 هدفاً في ست مباريات.

ويتأهل أول منتخبين في كل من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، وتحصل هذه المنتخبات على تذاكر المشاركة في كأس آسيا 2027.

وفي المجموعة الثالثة، صعَّبت كوريا الجنوبية حظوظ ضيفتها الصين في التأهل عندما تغلبت عليها بهدف وحيد سجله مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كانغ-إين لي في الدقيقة 61 في سيول.

وعززت كوريا الجنوبية التي كانت ضامنة تأهلها منذ الجولة الرابعة، موقعها في الصدارة برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الصين عند ثماني نقاط في المركز الثاني وبات تأهلها يتوقف على تعثر تايلاند (5 نقاط) أمام ضيفتها سنغافورة لاحقا أو فشلها في الفوز بثلاثة أهداف نظيفة أو بفارق ثلاثة أهداف.

وسجلت الصين تسعة أهداف ودخل مرماها مثلها، فيما سجلت تايلاند ستة أهداف مقابل استقبال شباكها لثمانية.