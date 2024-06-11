بيدري: قوة إسبانيا في "اتحادها"

اعتبر لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم بيدري الثلاثاء، أن قوة "لاروخا" في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، تكمن في "اتحاده" وليس في ضمّه "قائداً واحداً".

وقال بيدري في مؤتمر صحافي بمعسكر منتخب بلاده في مدينة دوناوشينغن الألمانية: "ميزتنا الكبيرة هي أننا فريق، وعائلة، داخل وخارج الملعب. نحن متحدون جدا.. ليس هناك قائد واحد فقط. القائد هو الفريق ككل، هذا ما يميزنا عن المنتخبات الأخرى".

وتعول إسبانيا، المتوجة باللقب القاري ثلاث مرات أعوام 1964 و2008 و2012 وبلقب دوري الأمم عام 2023، على هذه القوة الجماعية وتألق مواهبها الشابة لاستعادة مكانتها بين أفضل المنتخبات في العالم.

وحافظ المنتخب الإسباني على سجله خاليا من الخسارة لأكثر من عام في المنافسات الرسمية، ووصل الى العرس القاري بثقة كاملة بعد فوزين كبيرين في مباراتيه الإعداديتين على أندورا (5-0) وإيرلندا الشمالية (5-1).

وأكد لاعب الوسط الكاتالوني، البالغ من العمر 21 عاما، خلال المباراتين الوديتين عودته إلى مستواه بعد أكثر من عام ونصف من الغياب عن التشكيلة بسبب الإصابات المتتالية مع برشلونة.

وأوضح بيدري: "بدنياً، أشعر أنني بحالة جيدة وأصل إلى ألمانيا برغبة كبيرة. أعلم أنه يمكنني المساهمة كثيرًا. لقد كان هذا الموسم معقدًا ولكن من الواضح أنني في أفضل مستوياتي هذا العام. لقد عملت كثيرًا لأكون حاضرا عنا".

ولن يكون أمام منتخب لاروخا أي مجال للخطأ في المجموعة الثانية، الأصعب في المسابقة، مع إيطاليا حاملة اللقب وكرواتيا بقيادة النجم لوكا مودريتش، وصيفة دوري الأمم 2023 وكأس العالم 2018، وألبانيا.