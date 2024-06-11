الكشف عن طبيعة إصابة مصطفى محمد

تعرض نجم نانت الفرنسي، مصطفى محمد، للإصابة، خلال لقاء منتخب مصر ضد نظيره غينيا بيساو، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

خرج مصطفى محمد في الدقيقة 17، بعد تأكد عدم قدرته على استكمال المباراة.

وكشفت الفحوصات عن تعرض الدولي المصري إلى كدمة في الرباط الداخلي للركبة.

وتقدم ماما بالدي لصالح غينيا بيساو، في الدقيقة 42، لكن نجم ليفربول، محمد صلاح، أنقذ الفراعنة من الفخ الغيني، مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 70.

ورفع منتخب مصر رصيده بذلك إلى 10 نقاط، في صدارة الترتيب، بينما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى 6 نقاط، في المركز الثاني.