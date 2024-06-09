لاعب تشيكي يغيب عن بطولة أوروبا 2024 بعد إصابة غريبة

أعلن المتحدث باسم منتخب جمهورية التشيك اليوم الأحد أن مايكل ساديليك لاعب الوسط لن يشارك في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا بعد سقوطه أثناء ركوب الدراجة وتعرضه لجرح في ساقه.

وشارك ساديليك (25 عاما) في بطولة أوروبا السابقة. وسجل مرة واحدة فقط خلال 24 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

ووضع ساديليك شارة القيادة أمام مالطا وشارك حتى النهاية في الفوز 7-1 وديا يوم الجمعة الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنتخب في بيان اليوم «سقط ساديليك أثناء ركوب الدراجة وأصيب بجرح في ساقه لسوء الحظ».

وأضاف إيفان هاسيك مدرب التشيك «إنها انتكاسة كبيرة بالنسبة لنا لأن مايكل واحد من لاعبينا المخضرمين. وهذا بالطبع سبب وضعه لشارة القيادة خلال مباراة مالطا».

وتواجه التشيك منافستها مقدونيا الشمالية غدا الاثنين وديا قبل انطلاق مشوارها في بطولة أوروبا باللعب في مواجهة البرتغال في المجموعة السادسة يوم 18 يونيو.