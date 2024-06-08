كأس أوروبا 2024.. الإصابة تبعد لاعب يوفنتوس عن بولندا

سيغيب المهاجم البولندي أركاديوش ميليك عن صفوف منتخب بلاده المشارك في كأس أوروبا 2024 في كرة القدم، لاصابته بركبته، بحسب ما أعلن اتحاده المحلي اليوم السبت.

وأصيب لاعب يوفنتوس الإيطالي البالغ 30 عاماً وصاحب 17 هدفاً في 72 مباراة دولية، خلال فوز بلاده في مباراة ودية على أوكرانيا 3-1 مساء الجمعة في وارسو.

قال الاتحاد البولندي في بيان "أصيب عدّة لاعبين من المنتخب، وتبيّن أن اصابة أركاديوش ميليك بالغة لدرجة انه لن يكون بمقدوره المشاركة في كأس أوروبا". وهذه المرة الثانية توالياً يغيب ميليك عن البطولة القارية بسبب الإصابة.

تابع "سيعود اللاعب إلى ناديه للخضوع لعملية تنظير في مفصل الركبة".

وخلال المباراة ضد أوكرانيا، أصيب أيضاً نيكولا زاليفسكي (روما الإيطالي)، ميخال سكوراش (بياليستوك)، ياكوب كيفيور (أرسنال الإنكليزي)، بارتوش سالامون (ليخ بوزنان) وكاتسبر أوربانسكي (بولونيا الإيطالي) لكن دون خطورة.

وتلعب بولندا بقيادة نجمها الهداف روبرت ليفاندوفسكي في المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا، هولندا والنمسا. تخوض مباراة إعدادية أخيرة للنهائيات أمام تركيا يوم الإثنين.