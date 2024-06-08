رولان غاروس تبتسم في وجه شفيونتيك مرة رابعة في آخر 5 مواسم (فيديو)

واصلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، مواصلة هيمنتها على بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها باللقب للمرة الثالثة توالياً والرابعة في آخر خمسة أعوام، وذلك بتغلبها اليوم السبت في النهائي على الإيطالية جاسمين باوليني بسهولة تامة 6-2 و6-1 في ساعة و8 دقائق.

وباتت ابنة الـ23 عاماً أول لاعبة تُحرز لقب رولان غاروس أربع مرات أو أكثر خلال حقبة الاحتراف بعد البلجيكية جوستين هينان (4 مرات آخرها عام 2007) والأميركية كريس إيفرت (9 مرات آخرها عام 1986) والألمانية شتيفي غراف (6 مرات آخرها عام 1999).