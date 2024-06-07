استبعاد نوبل من قائمة ألمانيا النهائية لـ"يورو 2024"

سيكون حارس المرمى ألكسندر نوبل هو اللاعب المستبعد من قائمة منتخب ألمانيا النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، وفقا لتقارير إخبارية متعددة اليوم الجمعة.

وذكرت التقارير أن يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، قرر تغيير رأيه، ولن يشارك في البطولة التي ستقام على أرضه في الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل، بأربعة حراس مرمى، في قائمته المكونة من 26 لاعبا، والتي ينبغي الإعلان عنها قبل منتصف ليل الجمعة.

ومن المقرر أن تضم القائمة النهائية حراس المرمى الثلاثة الآخرين: مانويل نوير (بايرن ميونخ الألماني)، ومارك أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني)، وأوليفر بومان (هوفنهايم الألماني).

وتضم القائمة المؤقتة 27 لاعباً، وحتى الآن يعتبر روبن كنوش، مدافع آينتراخت فرانكفورت الألماني، وماكسيميليان بيير، مهاجم هوفنهايم أكثر اللاعبين المهددين بالاستبعاد من التشكيلة النهائية.

ولم يكن هناك تأكيد فوري للتقارير، التي ذكرت أيضا أنه تم إبلاغ الفريق صباح اليوم الجمعة.

وقال ناغلسمان أمس الخميس إنه اتخذ قراره لكنه لن يعلنه إلا بعد المباراة الودية الأخيرة للفريق أمام اليونان في وقت لاحق من مساء اليوم.

ولم يتواجد نوبل، الذي ساهم في حصول شتوتغارت على وصافة ترتيب الدوري الألماني في الموسم المنصرم، ضمن قائمة منتخب ألمانيا للقاء اليونان، الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).