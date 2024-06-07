مدرب بلجيكا يختار حارس عرينه في أمم أوروبا

أعلن مدرب المنتخب البلجيكي لكرة القدم دومينيكو تيديسكو أن كوين كاستيلز، سيكون الحارس الأول لفريقه المشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) في ألمانيا.

وقال تيديسكو للصحافيين، اليوم الجمعة، إن أشياء صغيرة فقط هي التي صنعت الفارق في اختيار كاستيلز، حارس مرمى فولفسبورغ الألماني (31 عاماً) بدلا من الثنائي ماتز سيلس وتوماس كامينسكي.

وأضاف: "سيلعب كاستيلز ضد لوكسمبورغ (غدا السبت) وبعد ذلك خلال أمم أوروبا بأكملها".

وقرر تيديسكو عدم استدعاء تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، لقائمة الفريق المكونة من 25 لاعبا، رغم تعافيه من الإصابة البالغة التي تعرض لها في الرباط الصليبي للركبة، وحراسة عرين الفريق الملكي أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الماضي.

وكان كورتوا، الذي قاد الريال للتتويج بدوري الأبطال للمرة الـ15 في تاريخه هذا العام، على خلاف مع تيديسكو منذ العام الماضي.

ويتنافس المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة الخامسة بالدور الأول لأمم أوروبا، التي تقام في الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 تموز/يوليو المقبل، برفقة منتخبات سلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا.