رونالدو يفتح الباب أمام مقابلته شخصياً.. هذه هي الشروط

أعلن لاعب نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن إطلاق الإصدار الثاني من مجموعة العملات الرقمية الخاصة به.

وقال رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "يأخذنا الإصدار الثاني من أحدث مجموعة العملات الرقمية الخاصة بي إلى مدريد، تورينو، والمملكة العربية السعودية، اجمعوا كل المواقع الـ6 وقد تفوزون بفرصة لمقابلتي! هناك فوائد حقيقية، فائزون حقيقيون، والمزيد من المزايا الحصرية".

ومن خلال جمع المواقع الـ6 المكونة لهذه المجموعة، يمكن للمشاركين أن يحصلوا على فرصة لمقابة "الدون" شخصياً.

وتشجع هذه المبادرة المشجعين ومتابعي النجم العالمي، على الانخراط في عالم الأصول الرقمية والاستفادة من التجارب والمكافآت التي تقدمها المجموعة الخاصة به.