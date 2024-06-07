قائد الشرطة الألمانية يهدد جمهور إنجلترا قبل يورو 2024.. لا تكونوا "أغبياء"

قالت صحيفة ذا صن البريطانية أن الشرطة الألمانية وجهت تحذيراً إلى الجمهور الإنجليزي قبل انطلاق كأس أمم أوروبا في 14 يونيو المقبل.

نقلت الصحيفة تصريحات لقائد الشرطة المحلية بيتر بوث يطالب فيها جمهور منتخب إنجلترا بالالتزام خلال البطولة القارية.

وأوضحت: "بوث المشجعين عدم غناء أغنية الحرب العالمية الثانية المثيرة للجدل "10 قنابل" وذلك خلال وجودهم في ألمانيا لحضور مباريات يورو 2024".

وحذر الشرطي، الذي يرأس قوة شرطة غيلسنكيرشن المحلية، منتخب "الأسود الثلاثة" من أن يكونوا "أغبياء" قبل المباراة الأولى ضد صربيا في 16 يونيو.

وقال: "إذا قاموا بغناء أغنية كهذه، فلا أستطيع تغييرها، إنها لا تعاقب في ألمانيا، آمل أن يقول لهم جميع المشجعين المسالمين والملتزمين بالقانون: "أوقفوا ذلك"، حيث أعلم، وكل الناس في ألمانيا يعرفون، أن هناك منافسة رياضية طويلة الأمد بين إنجلترا وألمانيا، ولكن من المهم بالنسبة لي أن أقول إنها مسألة رياضية فقط".

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، فإن الترنيمة التي تشير إلى "إسقاط" طائرة ألمانية من الحرب العالمية الثانية من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني، لا يمكن لرجال الشرطة إيقافها فعلياً، حيث إن الشرطة ستكون عاجزة عن محاكمة أي من مشجعي كرة القدم بسبب اختيارهم للأغنية بغض النظر عن النية.

وأضافت: "لسنوات عديدة، ظل مشجعو كرة القدم المتحمسون يرددون كلمات الأغاني المسيئة، مع أحدث الهتافات المسيئة التي سُمعت في أرجاء سانت جيمس بارك الإثنين الماضي عندما واجهت إنجلترا البوسنة".