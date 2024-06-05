بايرن ميونخ يتبرع بمليون يورو لضحايا الفيضانات

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تبرعه بمبلغ مليون يورو (09ر1 مليون دولار) لضحايا الفيضانات في جنوب ألمانيا.

وذكر بايرن أن الهدف هو تقديم «مساعدة سريعة وغير بيروقراطية» للمتضررين في ولايتي بافاريا وبادن فورتمبيرج. وذكر بايرن أن أوجه صرف أموال التبرعات سيتم تحديدها قريبا.

وقال هيربرت هاينر، رئيس النادي، في بيان:«تسببت الفيضانات في أضرار كبيرة ومعاناة شديدة».

وأضاف: «خاصة في مثل هذه الأوضاع الاستثنائية، نحتاج لروح مجتمعية خاصة، وهو ما يظهره العديد من الأشخاص حاليا. بايرن يسعى لإظهار تضامنه ودعمه للمتضررين».

وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية الألمانية، توفي خمسة أشخاص وفقد آخر بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول غير عادى ونادر للأمطار. وتم إجلاء الآلاف من السكان خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي لبايرن: «كناد، نقف من أجل العمل الجماعي والإنسانية، ونحن ملتزمون بمساعدة المحتاجين الذين لم يرتكبوا أي خطأ».

وأضاف: «بينما تتواجد عواقب هذه الكارثة الطبيعية، يجب أن نقف سويا ونريد أن نقوم بكل ما في وسعنا لتقديم المساعدة السريعة للمتضررين».