جينيزيو بدلاً من فونسيكا مدرباً لليل الفرنسي

عُيّن برونو جينيزيو مدرباً جديداً لنادي ليل الفرنسي اليوم، بدلاً من البرتغالي باولو فونسيكا، وفقاً لما أعلن رابع الدوري الفرنسي لكرة القدم. وقال ليل بعد فترة وجيزة من الكشف عن رحيل فونسيكا (51 عاماً) بعد عامين من تسلمه مهامه الفنية، إن جينيزيو (57) مدرب رين وليون السابق "وقّع عقداً لمدة عامين".

وبدوره، أفاد رئيس النادي أوليفييه ليتان في بيان ليل "كان من الواضح بالنسبة لنا أن باولو سيغادر، وفي تلك المرحلة كان برونو هو المدرب الوحيد الذي اتصلنا به وتحدثنا معه". وتابع "يتمتع برونو بخبرة كبيرة في كرة القدم، سواء في الدوري الفرنسي أو في المسابقات الأوروبية".