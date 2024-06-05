غوارديولا يتلقى صدمة جديدة بعد قنبلة دي بروين

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن المدرب بيب غوارديولا تلقى صدمة جديدة بسبب إمكانية رحيل نجم آخر من صفوف مانشستر سيتي.

قالت الصحيفة إنه في الوقت الذي ألقى كيفن دي بروين قنبلة مدوية بتأكيده على تفكيره في الموافقة على الانتقال إلى الدوري، السعودي برز اسم جوليان ألفاريز لمغادرة بطل إنجلترا.

وأوضحت: "بيب غوارديولا يعول بشكل كبير على الدولي البلجيكي، ولكن الأخير يرى أن فرصة حصوله على مقابل مادي ضخم فرصة لا تعوض، خاصة أنه شدد على أن هذه الخطوة تعادل لعبه كرة القدم لمدة 15 عاماً".

وتابعت: "في المقابل أبدى أتلتيكو مدريد اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع جوليان ألفاريز الذي أيضاً يعد من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الإسباني".

وأشارت إلى أن "الروخي بلانكوس" تواصل بالفعل مع اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2022، مبينة أن ألفاريز يفكر في الموافقة على الرحيل إلى الدوري الإسباني، بسبب أنه يظل دائماً المرتبة الثانية خلف النرويجي إيرلينغ هالاند دائماً بالنسبة لخيارات غوارديولا في تشكيلة مانشستر سيتي.

واختتمت: "اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً يتبقى في عقده مع "السيتي" 4 أعوام، حيث أحرز 19 هدفاً في 17 مباراة في موسمه الأول مع الفريق قادماً من ريفر بليت، بينما يحظى أيضاً باهتمام برشلونة".