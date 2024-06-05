كاسيميرو ينضم إلى فريق درجة رابعة في إسبانيا

انضم لاعب خط وسط مانشستر يونايتد كاسيميرو لمجلس إدارة نادي ماربيا، بعدما أصبح أحد المساهمين في الفريق الذي ينافس بدوري الدرجة الرابعة الإسباني لكرة القدم.

أعلن ماربيا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي عن انضمام اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 32 عاماً إلى حملة الأسهم في النادي.

وأشار في بيان: "حماس كاسيميرو تجاه مشروع ماربيا يظهر بوضوح من خلال انضمامه لشبكة المساهمين في النادي".

وأضاف "انضمام كاسيميرو كعضو جديد في مجلس الإدارة يعد فرصة تاريخية للنادي لمواصلة إظهار استراتيجيته الإدارية والرياضية بين أندية النخبة".