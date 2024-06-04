ساني جاهز لودية ألمانيا استعداداً لـ «يورو 2024»

قال ليروي ساني إنه مستعد لخوض المباراة الودية الأخيرة لمنتخب ألمانيا ضد اليونان يوم الجمعة المقبل استعدادا لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 وذلك بعد تعافيه من إصابة أبعدته فترة طويلة.

وقال جناح بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء «أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، وسألعب مباراة يوم الجمعة».

وستكون ودية اليونان هي البروفة الأخيرة لمنتخب ألمانيا قبل مباراته الأولى في يورو 2024 التي ستقام على أراضيه ضد اسكتلندا في 14 يونيو المقبل.

وغاب ساني عن المباراة الودية أمام أوكرانيا التي انتهت بالتعادل السلبي أمس الإثنين بسبب إيقافه ثلاث مباريات.

وأكد ساني «أتدرب بشكل جيد للغاية، وملتزم بخطة التعافي تدريجيا، وبشكل عام الأمور تبدو جيدة للغاية».

وانضم ليروي ساني للقائمة الأولية التي أعلنها يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا.

وقال ناجلسمان بعد ودية أوكرانيا «يجب أن يتدرب ساني هذا الأسبوع، وسيشارك في مباراة اليونان، لقد تعرض للإيقاف 3 مباريات، ويفتقد لياقة المباريات على مستوى المنتخب».

ولا يتوقع ليروي ساني استبعاده من قائمة ألمانيا ليورو 2024 بسبب الإصابة، مضيفا «استبعاد لاعب أمر وارد دائما حتى لو لم يكن مصابا».

ويبقى أمام ناجلسمان مهلة تنتهي يوم الجمعة المقبل لإعلان القائمة النهائية التي تضم 26 لاعبا على الأكثر، وسيكون مطالبا باستبعاد لاعب واحد من القائمة الأولية.