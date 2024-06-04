لابورتا يكسر حاجت الصمت في برشلونة.. "كواليس رحيل تشافي"

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن رئيس برشلونة خوان لابورتا سيخرج في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء للحديث عن كواليس إقالة المدرب تشافي هيرنانديز.

وكان برشلونة قد أعلن رسميا إقالة تشافي من منصبه وتعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك خلفاً له، والمثير للجدل أن قرار رحيل تشافي جاء رغم إعلان اتفاقه مع النادي على البقاء حتى نهاية عقده أي مع ختام الموسم المقبل.

ولكن تشافي صدم المراقبين بعد الاتفاق مع النادي على البقاء، وصرح بأن "برشلونة سيواجه صعوبة بالغة في منافسة ريال مدريد، والأندية الكبرى في أوروبا" الأمر الذي أغضب إدارة النادي ودفعتها لاتخاذ قرار إقالته من منصبه.

ومرّ تشافي بأوقات عصيبة وفترة جادل طويل مع إدارة برشلونة لاسيما فيما يتعلق بمطالباته المتكررة الاستغناء عن النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، إذ كشفت صحيفة "سبورت" الموالية للنادي الكاتالوني بأن المدرب الشاب أصرّ خلال توليه مقاليد الإدارة الفنية على ضرورة ضم المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك نجم جيرونا بدلاً من البولندي لكن طلبه قوبل بالرفض لعدم وفرة مالية لدفع مبلغ 40 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد الهداف الواعد دوفبيك وعدم وجود رغبة حقيقية من جانب ليفاندوفيسكي للرحيل.

كما أن أسباباً أخرى أكثر عمقاً تسببت في إقالة تشافي سيكشف عنها لابورتا في المؤتمر الصحافي المرتقب.