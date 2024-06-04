تطوّر «مؤلم» في تعافي نيمار

كشف النجم البرازيلي نيمار الذي يغيب عن الملاعب منذ سبعة أشهر، أنه يحرز تطوّراً «مؤلماً» في عملية تعافيه من الإصابة والعملية الجراحية التي خضع له في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، نافياً ما يُشاع عن تركه الهلال السعودي للعودة الى فريق بداياته سانتوس.

وقال ابن الـ32 عاماً على هامش مزاد لصالح مؤسّسته الخيرية في ساو باولو: «إنه أمر مؤلم، هناك الكثير من المعاناة، لكني في طور التعافي. مرّت سبعة أشهر منذ إصابتي، ولا يزال هناك بضعة أشهر أخرى».