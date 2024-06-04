"الركبة" تحبط عزيمة ديوكوفيتش في رولان غاروس

كشف النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا انه ليس واثقا من قدرته على خوض الدور ربع النهائي في بطولة رولان غاروس لكرة المضرب إثر تعرضه لاصابة في ركبته خلال مباراته ضد الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الاثنين والتي حسمها في خمس مجموعات.

وقال ديوكوفيتش "في الشوط الثالث من المجموعة من الثانية تزحلقت وتعرضت لإصابة في ركبتي. لا ادري ماذا سيحصل غدا او بعد غد، ولا ادري ما اذا كنت قادرا على دخول ارضية الملعب وخوض المباراة" في الدور ربع النهائي ضد النروجي كاسبر رود.

وتابع "انا آمل في ذلك، لنرى ماذا سيحصل".

وتجاوز ديوكوفيتش المصنّف حامل اللقب، فخ الأرجنتيني سيروندولو في مباراة ماراتونية استغرت 4 ساعات و37 دقيقة ليخرج فائزا 6-1، 5-7، 3-6، 7-5، 6-3.

وبفضل هذا الفوز، أصبح الصربي اللاعب الأكثر وصولاً إلى ربع النهائي في بطولات الغراند سلام (59) متخطياً السويسري روجيه فيدرر في حقبة الاحتراف، وتخطّاه أيضاً بعدد الانتصارات في البطولات الكبرى بعدما وصل إلى 370 انتصاراً.