بايرن ميونيخ يتبرع بمليون يورو لضحايا الفيضانات

تبرع نادي بايرن ميونخ بمبلغ مليون يورو لضحايا كارثة الفيضانات بجنوب ألمانيا، حسبما أفادت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وقال هربرت هاينر، رئيس النادي"لقد تسببت الفيضانات في أضرار جسيمة ومعاناة رهيبة. خاصة في مثل هذه المواقف الاستثنائية، هناك حاجة إلى روح مجتمعية خاصة، كما يظهر الكثير من الناس على الأرض حاليا. يحرص نادي بايرن ميونخ على إظهار التضامن ودعم المتضررين".

ويعتزم بايرن اتخاذ قرار "بشأن الاستخدام الدقيق للأموال قريبا".

وصرح يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن "كناد، ندافع عن العمل الجماعي والإنسانية ونلتزم بمساعدة المحتاجين دون أي خطأ من جانبهم. مع عواقب هذه الكارثة الطبيعية على عتبة بابنا، يتعين علينا أن نقف معا ونريد القيام بكل ما في وسعنا لتقديم المساعدة السريعة للمتضررين".

وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في ولايتي بافاريا وبادن فورتمبيرج الألمانيتين في حدوث اضطراب طوال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية.

ولقي 4 أشخاص حتفهم، بينما تم إجلاء الآلاف خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر أن يغادر المزيد منازلهم مع تعرض جنوب ألمانيا لأمطار غزيرة تسببت في فيضان الأنهار.