نهاية مشوار أنس جابر في رولان غاروس

انتهى مشوار التونسية أنس جابر، المصنفة تاسعة عالمياً، عند الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك بخسارتها أمام الأميركية كوري غوف المصنفة ثالثة 6-4 و2-6 و3-6 الثلاثاء.

وبذلك، فشلت وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022 في بلوغ نصف نهائي البطولة الفرنسية للمرة الأولى في مسيرتها، ليبقى أفضل انجاز لها على الملاعب الترابية لرولان غاروس وصولها الى ربع النهائي في الموسمين الأخيرين.