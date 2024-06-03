ضربة معنوية للمنتخب الإيطالي قبل انطلاق كأس أورويا 2024

تلقى خط دفاع المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا لكرة القدم، ضربة معنوية قوية في غضون ثلاثة أيام اثر تعرض جورجيو سكالفيني للاصابة بعد اعلان غياب فرانتشيسكو أتشيربي للسبب نفسه، وذلك قبل استعداده للدفاع عن لقبه في النهائيات القارية التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو الحالي حتّى 14 يوليو المقبل.

وأصيب سكالفيني في ركبته اليسرى قبل صافرة نهاية المباراة الأخيرة للموسم والمؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين لفريقه أتالانتا التي خسرها على أرضه أمام فيورنتينا 2-3، لينهي منافسات "سيري أ" في المركز الرابع.

وعاد المدافع البالغ 20 عاماً إلى غرفة تبديل الملابس وهو يعرج، في حين أكدت الفحوصات الطبية المخاوف من خطورة إصابته.

وأعلن أتالانتا، المتوّج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" هذا الموسم بفوزه على باير ليفركوزن الألماني 3-0، في بيان أن "الفحوصات التي أجريت له بعد المباراة كشفت عن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".

وارتدى سكالفيني الذي لعب دوراً بارزاً في تألق أتالانتا هذا الموسم، قميص منتخب بلاده خلال 8 مباريات دولية، منها 4 في التصفيات المؤهلة إلى أوروبا 2024 في ألمانيا.

ويفتقد مدرب "ناتسيونالي" لوتشانو سباليتي لمدافع إنتر أتشيربي (34 مباراة دولية) بسبب ألم العانة.

واستدعى سباليتي 30 لاعباً للتجمع الدولي الذي انطلق الجمعة وكان من المقرر أن ينضم إليه سكالفيني الاثنين.

وسيكون لدى المدرب الإيطالي 28 لاعباً متاحاً الاثنين، وبات من المرجح أن يستدعي مدافع يوفنتوس فيديريكو غاتي (3 مباريات دولية)، الذي تم وضعه "في حالة تأهب مسبق" بعد الإعلان عن إصابة أتشيربي.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية من 26 لاعباً للمنتخب الإيطالي في السادس من الشهر الحالي.

ووقعت إيطاليا ضمن المجموعة الثانية الصعبة حيث ستواجه إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.