ريال مدريد يمنح مبابي استثناءً يتخطى الأسطورة "رونالدو"

أكدت تقارير صحفية، إن ريال مدريد منح نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي استثناءً تاريخياً من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي.

وقالت صحيفة "إس" الإسبانية: "صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد، سيتم الإعلان عنها اليوم الاثنين أو غداً الثلاثاء، مع احتمالية تأجيلها إلى الخميس المقبل، بعد أن يخوض مبابي المباراة الودية مع منتخب فرنسا الأربعاء أمام لوكسمبورغ".

وأعلن مبابي منذ أسابيع عدة، رحيله بشكل رسمي عن باريس سان جيرمان، وذكرت التقارير الصحفية بأنه سيوقع لريال مدريد.

وأشارت صحيفة "إس" إلى أن مبابي وقع على أخر المستندات اللازمة لإغلاق الصفقة بشكل كامل، وأن مبابي سيحصل على 15 مليون يورو صافياً في الموسم الواحد رفقة ريال مدريد، كما سيحصل على 80% من حقوق الصور الخاصة به، وهي نسبة غير مسبوقة، وتتفوق على اتفاق ريال مدريد سابقاً مع النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو".