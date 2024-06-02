مبابي يوقع على عقد الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني

وقع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، عقد انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، وذلك وفقا لتقارير إعلامية.

وقال جود بلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد أمس السبت، عقب فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2 /صفر، ليتوج الفريق باللقب رقم 15 في تاريخه: «سيكون ذلك رائعا».

وأضاف: «الشيءالوحيد الذي نفتقده في الوقت الحالي هو مهاجم صريح وفعال، في حال قدوم مبابي ستكون تلك فرصة عظيمة لنقلنا إلى مستوى آخر، أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم».

وذكرت إذاعة راديو (مونت كارلو) وصحيفة (ليكيب) الفرنسية، أن العقد تم توقيعه بالفعل، ومن المتوقع إعلان انضمام اللاعب يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

وكان مبابي أكد رحيله عن باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده هذا الصيف، لكنه لم يكشف عن ناديه الجديد بعد.

ويتواجد مبابي حاليا مع المنتخب الفرنسي حيث يستعد لنهائيات كأس أمم أوروبا بين 14 يونيو و14 يوليو، والتي تقام في ألمانيا.