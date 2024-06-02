نهائي دوري الأبطال يحظى بمتابعة أكثر من 12 مليون شخص بألمانيا

شاهد ما يقرب من 3ر12 مليون شخص في ألمانيا خسارة فريق بوروسيا دورتموند صفر / 2 أمام ريال مدريد الإسباني، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على شبكة (زد دي إف) التليفزيونية الألمانية العامة أمس السبت.

وحققت المحطة حصة سوقية قدرها 7ر47%، وهي نسبة تعادل تقريبا فوز بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري الأبطال على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي نسخة المسابقة عام 2020. في ذلك الوقت، حيث تابع اللقاء ما متوسطه 7ر12 مليون مشاهد.

وفي العام الماضي، شاهد 5ر5 مليون شخص فقط فوز مانشستر سيتي الإنجليزي بدوري الأبطال على حساب إنتر ميلان الإيطالي في نهائي البطولة القارية.

وتم بث المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن أمس السبت أيضا عبر خدمة البث المدفوعة (دي أيه زد إن)، التي لا تنشر أي بيانات عن أرقام المشاهدة.