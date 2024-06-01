فشل صفقة استحواذ شركة أمريكية على إيفرتون الإنجليزي

قال نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم إن الاتفاق مع المالك المحتمل (777 بارتنرز) انتهى بعد فشل شركة الأسهم الخاصة الأمريكية في استكمال عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في أسهم النادي والخاصة بالمالك فرهاد موشيري بحلول الموعد النهائي أمس.

وفي سبتمبر قال صندوق الاستثمار الذي يتخذ من ميامي مقرا له إنه وقع اتفاقا مع الملياردير البريطاني موشيري للاستحواذ على حصته البالغة 94.1 بالمئة من أسهم النادي.

وتم تأجيل الصفقة، التي كان من المتوقع أن تستكمل بنهاية عام 2023، حيث ورد أن 777 بارتنرز كافحت لتلبية الشروط اللازمة التي حددتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لإكمال عملية الشراء. واشترى موشيري، أحد المساهمين السابقين في نادي أرسنال اللندني، حصة في إيفرتون في البداية بلغت 49.9 في المئة عام 2016 وزات في مطلع 2022 إلى 94.1 بالمئة بعد دفع 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار).

ورغم إنفاق نحو 750 مليون يورو (799.65 مليون دولار) في صفقات الانتقالات لبناء التشكيلة منذ وصول موشيري ابتعد إيفرتون عن النصف الأعلى بجدول الدوري الممتاز وصارع الهبوط في المواسم الأخيرة.