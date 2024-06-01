الأسطورة يثير الشفقة.. كريستيانو رونالدو يذرف الدموع وينهار بعد خسارة النصر (فيديو)
ذرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الدموع عقب خسارة فريقه النصر أمام الهلال بركلات الترجيح في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأثار الأسطورة البرتغالي شفقة المتابعين بعدما انهار باكياً غير مصدق خسارته للقب جديد مع "العالمي".
رونالدو يذرف الدموع بعد خسارة لقب كأس الملك #أغلى_الكؤوس #الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/4ZQEMohac6— SSC (@ssc_sports) May 31, 2024
وأظهرت لقطات الكاميرات دخول رونالدو في نوبة من البكاء، وهو داخل أرضية ملعب الجوهرة، حزنا على ختام الموسم من دون التتويج بأي من الألقاب المحلية.
عبدالعزيز الغيامة:— SSC (@ssc_sports) June 1, 2024
رونالدو كان يستحق أكثر ولكنه خذل من الفريق!
"النصر دائماً مايخذل كريستيانو"
والنصر ليس بالفريق المتكامل الذي يستطيع تحقيق شيء.
#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/U0T3Iv0VWw
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