الأسطورة يثير الشفقة.. كريستيانو رونالدو يذرف الدموع وينهار بعد خسارة النصر (فيديو)

ذرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الدموع عقب خسارة فريقه النصر أمام الهلال بركلات الترجيح في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأثار الأسطورة البرتغالي شفقة المتابعين بعدما انهار باكياً غير مصدق خسارته للقب جديد مع "العالمي".

وأظهرت لقطات الكاميرات دخول رونالدو في نوبة من البكاء، وهو داخل أرضية ملعب الجوهرة، حزنا على ختام الموسم من دون التتويج بأي من الألقاب المحلية.