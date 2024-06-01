الهلال يُبكي النصر.. "الزعيم" بطلاً للكأس (فيديو)
توج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين، الجمعة، بعد مباراة مثيرة انتهت بفوزه على النصر 5-4 بضربات الترجيح.
وشهدت المباراة 3 بطاقات حمراء بعد طرد علي البليهي، وكاليدو كوليبالي ثنائي الهلال قرب النهاية، وطرد ديفيد أوسبينا حارس النصر للمسة يد خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني.
ومنح ألكسندر ميتروفيتش التقدم للهلال بضربة رأس مبكرة في الدقيقة 7 من زمن المباراة، قبل أن يسجل أيمن يحيى هدف التعادل في الدقيقة 88.
وأهدر مشاري النمر ركلة الترجيح الأخيرة ليفوز الهلال باللقب ويحقق الثنائية المحلية بعد التتويج بالدوري دون هزيمة.
الهلال يحقق لقب كأس الملك للمرة 11 في تاريخه— SSC (@ssc_sports) May 31, 2024
شاهد أهداف المباراة بصوت المعلق فهد العتيبي 📺⤵#أغلى_الكؤوس #الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/zIJvBj8A8n
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