آخر تطورات محاكمة الطاقم الطبي المعالج للأسطورة الراحل مارادونا

تأجلت محاكمة الطاقم الطبي الذي أشرف على معالجة أسطورة كرة القدم الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، إلى الأوّل من أكتوبر المقبل بعدما كان مقرراً أن تبدأ الأسبوع المقبل.

وكان «أيقونة» الكرة المستديرة مارادونا توفي في 25 نوفمبر 2020 عن 60 عاماً أثناء تعافيه من جراحة في الدماغ بسبب جلطة دموية، وبعد عقود من المعارك مع إدمان الكوكايين والكحول.

وعثر على «الفتى الذهبي» الذي قاد بلاده للفوز بمونديال المكسيك 1986، ميتاً في السرير بعد أسبوعين من خضوعه لجراحة، في منزل مستأجر في أحد أحياء بوينس آيرس، حيث كان يتماثل للشفاء بعد خروجه من المستشفى. وتبيّن أنه توفي بسبب نوبة قلبية.