حبس لاعب الأهلي المصري حسين الشحات

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة حسين الشحات، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، بالحبس عاماً مع إيقاف التنفيذ وتعويض بـ 100 ألف جنيه، وحرمانه من الاشتراك في أي نادي رياضي لمدة 5 سنوات في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.

ووجهت النيابة للاعب الأهلي حسين الشحات، اتهامات الضرب والسب والقذف والإهانة والترويع بالإضافة إلى التهديد بالإيذاء الجسدي، عقب نشر فيديوهات تضمنت واقعة صفع حسين الشحات للشيبي خلال مباراة الفريقين.