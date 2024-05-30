محرز يواصل غيابه عن تشكيلة الجزائر في تصفيات كأس العالم

استمر غياب رياض محرز جناح الأهلي السعودي عن تشكيلة الجزائر التي أعلنها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش اليوم الخميس استعدادا لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وغاب القائد محرز (33 عاما) عن تشكيلة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية السابقة في مارس آذار بداعي رغبته في الاعتزال الدولي. ولم يعلن لاعب مانشستر سيتي السابق قراره بعد.

وغاب أيضا المهاجم إسلام سليماني الهداف التاريخي للجزائر والجناح يوسف بلايلي.

ولم ينضم فارس شايبي لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني بينما انضم شعيب قداد مدافع شباب بلوزداد لأول مرة لصفوف بطلة أفريقيا 2019.

وتستضيف الجزائر منافستها غينيا في السادس من يونيو حزيران المقبل قبل أربعة أيام من مواجهة مضيفتها أوغندا ضمن المجموعة السابعة التي تتصدرها بست نقاط.

وفيما يلي التشكيلة:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط وأنتوني ماندريا ومصطفى زغبة.

مدافعون: ريان آيت نوري ويوسف عطال وزين الدين بلعيد وكيفن غيطون وجوان حجام ومحمد مداني وعيسى ماندي ومحمد أمين توغاي وشعيب قداد.

لاعبو الوسط: حسام عوار وإسماعيل بن ناصر ونبيل بن طالب وأحمد قندوسي وراميز زروقي.

مهاجمون: محمد أمين عمورة ومنصف بقرار وياسين بن زية وبغداد بونجاح وياسين براهيمي وأمين غويري وأنيس حاج موسى وسعيد بن رحمة.