بعد 9 سنوات و3 بطولات.. مارسيال يرحل عن مانشستر يونايتد

أكّد المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال أنه سيغادر فريقه مانشستر يونايتد بعد تسع سنوات قضاها مع "الشياطين الحمر"، وذلك بالتزامن مع انتهاء عقده هذا الصيف.

وقال مارسيال عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" متوجها إلى جماهير يونايتد "بكل عاطفة أكتب إليكم اليوم لأقول وداعاً. بعد تسع سنوات مذهلة في النادي، حان الوقت بالنسبة لي لفتح صفحة جديدة في مسيرتي".

ووصل المهاجم البالغ 28 عاماً إلى ملعب "أولد ترافورد" في صفقة بلغت قيمتها 45.9 مليون دولار قادماً من موناكو في سبتمبر 2015، لكنه فشل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات.

ولم يلعب مارسيال أي مباراة مع الفريق الأوّل منذ ديسمبر العام الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في فخذه في 24 يناير.

خلال فترة وجوده في إنجلترا، فاز مارسيال بالكأس وكأس الرابطة، ومسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إلاّ أن سجله يخلو من لقب الـ "بريميرليغ" ودوري أبطال أوروبا. خاض 317 مباراة بقميص يونايتد وسجل 90 هدفاً في جميع المسابقات.

تابع مارسيال الذي أمضى فترة إعارة في عام 2022 في صفوف إشبيلية الإسباني "سيظل مانشستر يونايتد دائماً في قلبي. لقد ترك هذا النادي بصماته على مسيرتي ومنحني فرصة رائعة للعب أمامكم".

وختم قائلاً "سأغادر لمواجهة تحديات جديدة، سأظل دائماً الشيطان الأحمر وسأواصل متابعة نتائج النادي بشغف".