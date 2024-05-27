الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.. المتوجون والمقاعد القارية

بعد انتهاء البطولات الأوروبية الخمس الكبرى في كرة القدم، حُسمت الألقاب، المواقع الأوروبية، معظم معارك البقاء بين أندية النخبة فيما لم يحالف الحظ الهابطين إلى الدرجات الدنيا.

في ما يأتي حقائق من بطولات إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا وفرنسا لموسم 2023-2024.

بطولة إنجلترا

البطل: مانشستر سيتي (للمرّة الرابعة توالياً- رقم قياسي)

المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي (91 نقطة في 38 مباراة)، أرسنال (89)، ليفربول (82)، أستون فيلا (68)

المتأهلان إلى يوروبا ليغ: مانشستر يونايتد (لاحرازه لقب الكأس على حساب مانشستر سيتي)، توتنهام (خامس الترتيب، 66)

المتأهل إلى كونفرنس ليغ: تشلسي (63)

الهابطون إلى الدرجة الثانية: لوتون تاون (26)، بيرنلي (24)، شيفيلد يونايتد (16)

الصاعدون إلى الدرجة الأولى: ليستر سيتي، إيبسويتش تاون، ساوثمبتون (عبر الملحق ضد ليدز يونايتد)

بطولة إسبانيا

البطل: ريال مدريد

المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد (95 من 38)، برشلونة (85)، جيرونا (81)، أتلتيكو مدريد (76)

المتأهلان إلى يوروبا ليغ: أتلتيك بلباو (68- أحرز أيضاً لقب الكأس)، ريال سوسييداد (60)

المتأهل إلى كونفرنس ليغ: ريال بيتيس (57)

الهابطون إلى الدرجة الثانية: قادش (33)، ألميريا (21)، غرناطة (21)

الصاعدون إلى الدرجة الأولى: ريال بلد الوليد، (ليغانيس بحاجة لنقطة للحاق ببلد الوليد)، البطاقة الثالثة يحدّدها ملحق بين الثالث، الرابع، الخامس والسادس

بطولة ألمانيا

البطل: باير ليفركوزن (للمرة الأولى في تاريخه، دون أي خسارة)

المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا: باير ليفركوزن (90 من 34)، شتوتغارت (73)، بايرن ميونيخ (72)، لايبزيغ (65)، بوروسيا دورتموند (63)، أينتراخت فرانكفورت (47) بحال احراز دورتموند لقب دوري الأبطال هذا الموسم.

المتأهلان إلى يوروبا ليغ: أينتراخت فرانكفورت بحال خسارة دورتموند نهائي دوري الأبطال، هوفنهايم (46)

المتأهل إلى كونفرنس ليغ: هايدنهايم (42)

الهابطون إلى الدرجة الثانية: كولن (27)، دارمشتات (17)، الخاسر في ملحق بوخوم-دوسلدورف (0-3 ذهاباً)

الصاعدون إلى الدرجة الأولى: سانت باولي، هولشتاين كيل، الفائز في ملحق بوخوم-دوسلدورف

بطولة إيطاليا

البطل: إنتر

المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا: إنتر (94 من 38)، ميلان (75)، يوفنتوس (71)، أتالانتا (69)، بولونيا (68)

المتأهلون إلى يوروبا ليغ: روما (63)، لاتسيو (61)، فيورنتينا (57) بحال تتويجه بلقب كونفرنس ليغ

المتأهل إلى كونفرنس ليغ: فيورنتينا بحال خسارته في كونفرنس ليغ، تورينو (53) بحال تتويج فيورنتينا

الهابطون إلى الدرجة الثانية: فروزينوني (35)، ساسوولو (30)، ساليرنيتانا (17)

الصاعدون إلى الدرجة الأولى: بارما، كومو، الفائز في الملحق بين فينيتسيا وكريمونيزي

بطولة فرنسا

البطل: باريس سان جرمان

المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان (76 من 34)، موناكو (67)، بريست (61)، ليل (59، الدور التمهيدي الثالث)

المتأهلان إلى يوروبا ليغ: نيس (55)، ليون (53)

المتأهل إلى كونفرنس ليغ: لنس (51)

الهابطون إلى الدرجة الثانية: لوريان (29)، كليرمون (25)، الخاسر في الملحق بين متز وسانت اتيان

الصاعدون إلى الدرجة الأولى: أوكسير، أنجيه، الفائز في الملحق بين متز وسانت اتيان