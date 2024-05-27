بيراميدز يفوز على الجونة ويواصل صدارة الدوري المصري

واصل بيراميدز صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتغلبه 1-صفر على ضيفه الجونة في الجولة 25 اليوم الاثنين.

وأكمل بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مروان حمدي في الدقيقة 85 للحصول على بطاقتين صفراويتين.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 53 نقطة متصدرا بفارق 14 نقطة عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الجونة عند 30 نقطة في المركز 11.

وسجل هدف المباراة الوحيد إبراهيم عادل في الدقيقة 27 بعد ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها محمد الشيبي بعرضية أبعدها دفاع الجونة بصورة خاطئة لتصل في النهاية إلى عادل الذي سدد كرة منخفضة سكنت الشباك.

وتفوق بيراميدز بنسبة استحواذ على الكرة أعلى بكثير من الجونة الذي لم تكن له هجمات مؤثرة على مدار الشوطين.