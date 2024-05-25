مفاجأة.. إعادة استدعاء عمر السومة إلى تشكيلة سوريا

عاد المهاجم المخضرم عمر السومة السبت إلى تشكيلة منتخب سوريا لكرة القدم التي استدعاها المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر لمبارتي كوريا الشمالية واليابان، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة للمجموعة الثانية ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2026 وكأس أسيا 2027.

ونشر الاتحاد السوري تشكيلة "نسور قاسيون" التي غصّت بعشرين لاعباً محترفاً خارج البلاد وستواجه كوريا الشمالية على أرض محايدة في لاوس واليابان في هيروشيما في 6 و11 يونيو المقبل، وضمّت في صفوفها السومة.

وكان السومة (35 عاماً)، الهداف التاريخي للدوري السعودي واللاعب الحالي مع النادي العربي القطري، قد استبعد عن التشكيلة التي بلغت ثمن نهائي كأس آسيا الأخيرة في قطر عندما خسرت أمام إيران بركلات الترجيح.

ورغم اعتذاره وتعبيره عن رغبته بالعودة عن اعتزاله بعد استبعاده وانتقاده الاتحاد المحلي للعبة، لم يرد اسم السومة (21 هدفاً في 40 مباراة دولية)، في الجولتين الأخيرتين من التصفيات القارية.

ويغيب عن المنتخب السوري الذي لم يشارك بتاريخه في كأس العالم أيهم أوسو لعدم تعافيه من إصابته في الكاحل، محمد عثمان بسبب عمل جراحي سيجريه في العين مطلع يونيو بناء على موعد مسبق، نوح شمعون بسبب عدم تعافيه من إصابته السابقة وعمر خريبين الذي تقدم باعتذار خطي بسبب ظروفه الخاصة، بحسب ما أوضح الاتحاد المحلي.

وضمنت اليابان تأهلها إلى الدور الثالث وكأس آسيا، بعد حصدها أربعة انتصارات في المجموعة الثانية، فيما اقتربت سوريا من التأهل، لامتلاكها سبع نقاط من أربع مباريات بفارق أربع عن كوريا الشمالية التي اعتُبرت خاسرة 0-3 أمام اليابان في مباراتها الأخيرة، عندما ألغتها قبل خمسة أيام من موعدها دون شرح الأسباب.

وفي ما يلي التشكيلة:

أحمد مدنية، استيبان جليل، إلياس هدايا، مكسيم صراف، إيمليانو عمور، ثائر كروما، عمر ميداني، مؤيد الخولي، مؤيد العجان، عبد الرحمن ويس، عمرو جنيات، خليل إلياس، محمد عنز، إيزاكيل العم، فهد اليوسف، إلمار إبراهام، عمار رمضان، محمود الأسود، داليهو ايراندست، عمر السومة، علاء الدالي، توبياس القاضي، إيراهيم هيسار