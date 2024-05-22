بودابست تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2026

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم أن بودابست ستستضيف المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في عام 2026، موضحا أن نهائي نسخة 2027 قد يكون من نصيب ميلانو إذا تم الانتهاء من تجديد ملعب سان سيرو. وكان الملعبان المستضيفان للنسختين المقبلتين معروفين سلفاً، حيث يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني في الأول من يونيو المقبل على ملعب ويمبلي في لندن نهائي 2024، ثم تستقبل مدينة ميونيخ الألمانية في 31 مايو 2025 نهائي النسخة الأولى من الصيغة الجديدة للمسابقة القارية العريقة.

وأرجأت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي اجتمعت في دبلن قبل ساعات قليلة من المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بين باير ليفركوزن الالماني وأتالانتا برغامو الايطالي، قرارها النهائي لنسخة 2027 حتى 24 سبتمبر المقبل، في انتظار قيام الاتحاد الإيطالي "بتقديم معلومات حول خطط تجديد ملعب سان سيرو".

من جهة أخرى، منح ويفا شرف استضافة المباراتين النهائيتين للدوري الأوروبي في عامي 2026 و2027 على التوالي إلى إسطنبول وفرانكفورت الألمانية، والمباراتين النهائيتين لمسابقة كونفرنس ليغ إلى لايبزيغ الألمانية وإسطنبول. وبالنسبة لمنافسات السيدات، تستضيف أوسلو نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2026، بينما يظل نهائي 2027 معلقًا. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا ستكون قد استضافت سلفا المباريات النهائية للمسابقات الأوروبية في عامي 2026 و2027 "وبالتالي لا يمكن قبول ترشيح شتوتغارت".