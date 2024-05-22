صدمة.. ميسي يتورط في فضيحة فساد مع نجم برشلونة ورئيس الاتحاد (صوت وصورة)

تداولت مواقع إخبارية خبر وفضيحة كبيرة تتعلق بنجم كرة القدم الأسطورة ليونيل ميسي، وإمكانية تورطه في فضيحة فساد حدثت عام 2020 أثناء أزمة كورونا، تتعلق باقتطاع بعض الأموال بشكل سري، بالاتفاق ما بين ميسي وجيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق، مع الرئيس السابق للاتحاد الاسباني لكرة القدم؛ لويس روبياليس، والسلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وذلك لصالح بعض اللاعبين المتضررين من تخفيض رواتبهم.

وكشف تسريب صوتي القصة التي بدأت في أبريل 2020 بعدما كان نادي برشلونة قد اقترح تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة تصل إلى 70% عقب جائحة كورونا، وهو ما وافق عليه نجوم الفريق وعلى رأسهم القائد ليونيل ميسي.

وحصل موقع "The OBJECTIVE" الإسباني على الرسائل والتسجيلات الصوتية المتبادلة بين ثنائي برشلونة ليونيل ميسي وزميله المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، مع الرئيس السابق للاتحاد الاسباني لكرة القدم؛ لويس روبياليس، والسلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا”، وقام موقع “روسيا اليوم” بنشر كافة الأخبار المتعلقة بها.

وجاء الموضع بما يتعلق بتحويل الأموال من "اليويفا" إلى بعض اللاعبين لتعويضهم عن خسارة الرواتب التي عانوا منها بسبب توابع أزمة الجائحة، إضافة إلى مكالمة بين بيكيه الذي تحدث بالنيابة عن ميسي، وروبياليس.

وتواصل روبياليس مع تشيفيرين عن طريق رسائل تطبيق "الواتس آب" ونقل له اقتراح بيكيه باستخدام ايرادات الاتحاد من الـ"يويفا" لتوزيعها على اللاعبين المتضررين.

وقال رئيس الاتحاد روبياليس لتشيفيرين في التسريب الصوتي: "لقد تحدثت مجددا مع ليو ميسي وبيكيه، أنت تعلم أنهم يعرفونني جيدا وأعرفهم جيدا أيضا وبيكيه صديق مقرب لي".

وأضاف رئيس الاتحاد الإسباني: "قال ميسي وبيكيه لي، من فضلك لا أحد يجب أن يعرف أننا نتحدث، لأنه إذا عرف الناس بأننا نتحدث عن مالنا، كل الناس سوف تقتلنا، وقلت لهما لا تخافا، وأن الأمر سيبقى سريا".

وحتى الأن لم يتم فتح تحقيق رسمي في الموضوع كما لم يتأكد وجود ميسي في القضية كون صوته لم يسجل بعد.

•🚨مقطع صوتي أرسله روبياليس إلى تشيفيرين للحديث عن أموال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم



لا أحد يستطيع أن يعرف أننا نتحدث عن المال لأنهم يقتلوننا "فقط بيكيه وميسي ونحن" ويصر على أن الأمر يجب أن يكون سرياً للغاية .

pic.twitter.com/dVVAuNoNrF — ¡El Càpitano! (@YnRMC) May 21, 2024