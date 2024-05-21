مبابي وقع عقده الجديد في برشلونة منذ 3 أشهر

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تفاصيل جديدة في عقد نجم "الديوك" وباريس سان جيرمان كيليان مبابي الجديد ووجهته المحتملة.

وقال الصحفي الفرنسي عبدالله بولما إن مبابي قد وقع عقده بالفعل مع نادي ريال مدريد.

وتابع: "تم تأكيد توقيع كيليان مبابي لريال مدريد بنسبة 100٪، وقع العقد في مدينة برشلونة في 21 فبراير الماضي".

ويخوض أفضل لاعب في الدوري الفرنسي مباراته الأخيرة بقميص باريس سان جيرمان يوم السبت المقبل أمام ليون في نهائي كأس فرنسا.