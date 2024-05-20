تعرف إلى الحالة الصحية للاعب الأهلي المصري علي معلول

أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أن التونسي علي معلول أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أخيل صباح اليوم الاثنين، بمعرفة أحد كبار الأطباء المختصين.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الإثنين إن "الجراحة التي خضع لها معلول مطمئنة للغاية".

وأضاف:" سوف يحصل اللاعب علي راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقا للبرنامج العلاجي".

وكان معلول غادر مباراة فريقه مع الترجي الرياضي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي انتهت بالتعادل السلبي، في شوطها الأول بسبب الإصابة حيث أثبتت الأشعة فيما بعد تعرضه لقطع جزئي في وتر أخيل.