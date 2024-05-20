رودريغو يكشف سر فوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي 4 مرات متتالية

يعتقد رودريغو هيرنانديز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن عقلية الانتصارات التي يتمتع بها الفريق هي التي تميزهم عن بقية المنافسين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مانشستر سيتي أصبح أول فريق يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مباريات متتالية في تاريخ المسابقة، أمس الأحد، بعد تغلبه على ويستهام 3 / 1، ليتوج بلقب الدوري بفارق نقطتين أمام أرسنال، الوصيف.

ويشعر رودريغو أن الرغبة الكبيرة في النجاح- وهو شيء أثبته الفريق مرات عديدة خلال ثماني سنوات تولى فيها جوسيب غوارديولا تدريبه - هي التي منحت فريقه الأفضلية في الصراع المتقارب على التتويج باللقب.

وقال رودريغو : "إنها العقلية. بالطبع لدينا أفضل اللاعبين في العالم، وأحد أفضل الأجيال التي رأيتها في كرة القدم الإنجليزية وأوروبا، ولكن الفضل يرجع للعقلية التي بنيناها، لا يوجد أي طريقة أخرى لشرحها، لأن هناك العديد من اللاعبين العظماء في كل نادي".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية، متحمسون للغاية لما حققناه، ولكن تداعيات ما قمنا به، أن نغير تاريخ النادي، أعتقد أننا سندرك هذا فقط بعد عدة سنوات".

وأردف: "إنه أمر مميز للغاية لأنه لم يسبقنا إليه أحد. دخلنا هذا الموسم بعدما فزنا بكل البطولات في الموسم الماضي، ولكن محاولة البناء مرة أخرى، وإيجاد الرغبة للفوز مجددا، أعتقد أن هذا أصعب شيء في كرة القدم.

ودخل مانشستر سيتي مباراته في الجولة الأخيرة على ملعب الاتحاد وهو يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين أمام أرسنال، وكان يعلم أن الفوز سيجعله يتوج بلقب الدوري.

وبدأت الحفلة مبكرا عندما سجل فيل فودين أول أهداف اللقاء بعد دقيقتين فقط من بدايته، وبعد ذلك ضاعف النتيجة بعدها بـ16 دقيقة.

بعدها تمكن محمد قدوس من تقليص الفارق، ولكن رودريجو، أنهى الأمور بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 59.